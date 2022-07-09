Кызыл, 9 июля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Туве суд вынес приговор по уголовному делу о хищении из бюджета более 40 млн рублей. Трёх фигурантов обвиняли в мошенничестве и отмывании денег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным следствия, в 2012 году руководители четырёх фирм украли деньги, выделенные на восстановление 31 многоквартирного дома. В ходе работ они изменили технологию, используя более дешёвые материалы.

«Создана видимость понесённых расходов субподрядными организациями, путем оформления фиктивных договоров о выполнении услуг и финансовых операций с фирмами-однодневками одного из сообщников», — отметили надзорном ведомстве.

В результате ущерб бюджета составил 40 млн рублей. Суд признал обвиняемых виновными и приговорил одного из них к пяти годам лишения свободы и штрафу в 500 тыс. рублей, двое — к 3 годам лишения свободы со штрафом в 300 тыс. рублей каждый. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.