Москва, 9 июля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что проведение министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе встречи глав МИД «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии большей части переговоров не в помещении, а вне его пределов якобы свидетельствуют о неготовности Москвы к разговору, являются несусветной чушью. Об этом 9 июля написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Вы вообще понимаете, что она несёт? За пределами какого помещения? Что за несусветная чушь», — отметила она, комментируя заявления Бербок.

Также российский дипломат указала, что граждане ФРГ должны знать, что их министр иностранных дел их обманывает, так как глава МИД России с момента начала заседания G20 находился в зале и примерно через два часа начал проводить в соседней комнате двусторонние переговоры с коллегами по этому форуму.

«Что делали и другие министры, так как ровно для этого проводятся очные форумы — для встреч и контактов. Иначе все подключились бы онлайн или разослали свои выступления», — подчеркнула Захарова.

«Или, по мнению Бербок, главы МИД Индонезии, Аргентины, Бразилии и других стран тоже не в том помещении находились?» — добавила она.

При этом официальный представитель МИД РФ указала, что жители Германии начинают понимать, кто пришёл к власти в Берлине, и 58% из них, по ранее опубликованным изданием Der Spiegel данным опроса социологической службы Civey, высказались за возможность проведения личной встречи Бербок с Лавровым на встрече глав МИД G20,

«Теперь правда о Бербок. Она это сказала, потому что провалился план «семерки» по бойкоту России на «двадцатке». Никто западные режимы не поддержал. Вот они и исходят злобой», — уточнила Захарова.

Кроме того, она добавила, что министр иностранных дел России сформировал график, а также отработал и заседание «Большой двадцатки», и ужин от имени организаторов, и многочисленные двусторонние контакты, и также общение с международной прессой.

«Все материалы, фотографии, видео на сайте МИД России и в официальных аккаунтах в соцсетях. И никакая Анналена своим враньём реальность не изменит», — заключила официальный представитель МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ стало трагической новостью, ошеломившей российский МИД.