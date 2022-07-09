Донецк, , 10:31 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку снаряды калибра 155 мм. Об этом 9 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:00 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Ленинский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ 38 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 218 единиц боеприпасов.

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