Архангельск, , 10:30 — REGNUM Архангельская область направила в научно-производственные роты, созданные несколько лет назад при Северном машиностроительном предприятии, выпускающем высокотехнологичную продукцию для ВМФ России, 69 призывников. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба Северного флота (СФ) на сайте Минобороны РФ.

Научная рота ВМФ Mil.ru

Помимо этого, в подразделение, сформированное при Военном учебном научном центре ВМФ в Санкт-Петербурге, были направлены ещё трое северян. И один призывник из Архангельска был командирован в научную роту военного инновационного технополиса ЭРА в Краснодарском крае.

Отмечается, что все призывники, получившие направления в научные роты, успешно окончили высшие учебные заведения по профильным специальностям.

пресс-служба СФ «Всего в ходе весеннего призыва 2022 года из регионов, подведомственных Северному флоту будет направлено в Вооружённые силы России и другие военные формирования около 1800 призывников. Значительная часть из них останется служить в подразделениях и воинских частях Северного флота».

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