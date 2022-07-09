Запорожье, Украина, 9 июля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. ВСУ повредили газопровод в Запорожской области, в результате на неконтролируемой Киевом территории пропал газ, заявил замначальника регионального управления МВД Алексей Селиванов.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

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«Вчера в газовых плитах жителей освобожденной Запорожской области пропал газ. Газа лишил нас украинский режим, перекрыв / перебив газопровод на пока еще контролируемой территории, к северу от Орехова», — отметил он.

При этом, по его словам, украинская пропаганда обвинила в обстрелах Россию: «Как обычно: «сами себя обстреляли», «сами себе газ отключили». Интересно, зачем?».