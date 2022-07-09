Брюссель, 9 июля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Европа может столкнуться с «серьезными конфликтами» в связи с ростом цен на энергоносители, и для предотвращения угроз массовых беспорядков придется вновь начать использовать ископаемое топливо, считает вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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«Мы должны быть уверены, что наша промышленность, насколько это возможно, продолжит функционировать, потому что единственное, что может помочь Путину, — это раскол в нашем обществе», — заявил он в интервью The Guardian.

Тиммерманс уверен, что, если Европа не сможет преодолеть текущий кризис, то она собьется с пути преодоления долгосрочного кризиса.

«Искренне верю, что если мы не можем дать эту гарантию, то общество окажется на грани, как это происходит из-за высоких цен на энергоносители, инфляции, роста цен на продовольствие», — добавил он.