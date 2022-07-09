Оренбург, , 10:20 — REGNUM Жители Орска и Новотроицка Оренбургской области отдали мошенникам ещё больше 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Телефонный мошенник Maxpixel.freegreatpicture.com

Больше всех потеряла 37-летняя женщина — 2,088 млн. Неизвестный позвонил ей и предложил зарабатывать на инвестициях. Женщина согласилась и полгода переводила деньги на некий счёт. А когда попыталась вывести средства, то не смогла этого сделать.

Полицейские и общественники призывают граждан быть бдительными. Мошенники зачастую размещают рекламу в социальных сетях, при этом используют названия известных компаний. А после перехода по ссылкам будущим инвесторам предлагают зарегистрироваться и указать личные данные.