Гори, Грузия, 10 июля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В грузинском городе Гори журналист был искусан во время поездки в автобусе, сообщает 8 июля телеканал «Мтавари Архи».

Укус

Репортёр tvmonitoringi. ge освещал противостояние между пассажиром и контролёром, когда женщина средних лет несколько раз укусила его.

«Контролёр оштрафовал пассажирку за отсутствие билета, после чего последовали шум и конфронтация. Я стал вести репортаж об этой истории, потому что подобные инциденты — обычное дело в муниципальном транспорте. Внезапно пассажирка несколько раз укусила меня за руку. Я уже обратился к врачам за медицинской помощью. Я не собираюсь вступать в судебный спор, потому что я думаю, что эта женщина была в тяжелом эмоциональном состоянии», — сказал журналист.

Напомним, что в Грузии регулярно присходят насильственные действия про отношению к журналистам.