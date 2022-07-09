Бухарест, , 10:16 — REGNUM Власти срезу нескольких округов в центре столицы Румынии Бухареста издали распоряжение о запрете на использование электрических самокатов в качестве транспортного средства. Об этом 9 июля сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Согласно официальной информации, нововведение призвано снизить количество ДТП. За нарушение указанного запрета введены штрафы в размере от 200 до 400 леев (соответственно — от $41 до $82).

Нововведение вызвало бурю негодования в румынском обществе. В Бухаресте электросамокаты стали неотъемлемой частью системы передвижения.