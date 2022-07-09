Москва, , 10:13 — REGNUM Следственный комитет (СК) РФ проводит экспертную оценку размера причиненного Мариуполю ущерба, на сегодняшний день он оценивается в 45 млрд 900 млн рублей, отмечается в сообщении СК РФ.

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«В СК РФ продолжается расследование преступлений киевского националистического режима против мирного населения Донбасса, проводится экспертная оценка размера и характера причиненного городу Мариуполю ущерба, На сегодняшний день завершены исследования по 350 поврежденным и разрушенным объектам… Установлена их стоимость, которая составляет более 45 млрд 900 млн рублей», — отметили в СК РФ.

Следователи и криминалисты осмотрели более 2400 объектов города. Сумма ущерба, причиненного преступными действиями киевской стороны, увеличится многократно.

Аналогичная работа проводится российским следствием и в других населенных пунктах Донбасса.