Петропавловск-Камчатский, 9 июля 2022, 10:11 — REGNUM Дивизион береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПРК) «Бастион» соединения Краснознамённых войск и сил на северо-востоке России Тихоокеанского флота (ТОФ) приступил к боевой подготовке в ходе планового полевого выхода. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.
На место дислокации полевого лагеря в районе посёлка Англичанка и мыса Скалистый, подготовленного для занятий и отдыха военнослужащих, был совершён марш на боевой технике.
Отмечается, что отработке нормативов по оперативной смене позиций, развёртыванию и боевому применению БПРК «Бастион» «будет уделено особое внимание».
Как сообщало ИА REGNUM, ударом высокоточного оружия морского базирования с кораблей Черноморского флота ВМФ России в районе населённого пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon.
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