Петропавловск-Камчатский, , 10:11 — REGNUM Дивизион береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПРК) «Бастион» соединения Краснознамённых войск и сил на северо-востоке России Тихоокеанского флота (ТОФ) приступил к боевой подготовке в ходе планового полевого выхода. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Стрельбы крылатыми ракетами «Оникс» из берегового ракетного комплекса «Бастион» Mil.ru

На место дислокации полевого лагеря в районе посёлка Англичанка и мыса Скалистый, подготовленного для занятий и отдыха военнослужащих, был совершён марш на боевой технике.

пресс-служба ВВО «В ходе полевого выхода более 100 ракетчиков будут отрабатывать все виды всестороннего обеспечения, от организации походного охранения до ведения противовоздушной обороны. Технические подразделения будут проводить подготовку ракет для огневого дивизиона, отрабатывая при этом контрольные временные нормативы».

Отмечается, что отработке нормативов по оперативной смене позиций, развёртыванию и боевому применению БПРК «Бастион» «будет уделено особое внимание».

Как сообщало ИА REGNUM, ударом высокоточного оружия морского базирования с кораблей Черноморского флота ВМФ России в районе населённого пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon.

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