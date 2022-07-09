Москва, 9 июля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам, сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курбан байрам

«Мусульманские организации являются важной частью российского общества, вносят значимый вклад в сохранение духовного наследия, воспитание у подрастающего поколения уважения к обычаям предков», — отмечается в сообщении.

В России делается многое для восстановления объектов культуры, открытия новых мечетей, реализации просветительских проектов. Мишустин добавил, что благодаря активной деятельности уммы развиваются государственно-конфессиональные отношения, укрепляется взаимопонимание между народами страны.

Курбан-байрам отмечается 10-го числа месяца зуль-хиджа по исламскому календарю. Согласно григорианскому календарю, в 2022 году праздник приходится на 9 июля.