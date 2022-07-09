Москва, 9 июля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В течение семи дней с 30 июня по 7 июля 2022 года банки в России рекордно быстро снизили ставки по потребительским кредитам. Это следует из данных финансовой платформы «Финуслуги» Московской биржи, которые 9 июля приводит РБК.

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Уточняется, что средняя ставка по кредитам для населения снизилась до 18,66% годовых (3,93 процентного пункта (п. п.)), а средняя стоимость необеспеченных кредитов на любые цели упала ниже 19,5% годовых (4,26 п. п.).

Также отмечается, что в сегменте залоговых кредитов, в который входят потребительские ссуды под залог автомобиля или недвижимости, ставки за указанный период уменьшились до 16,35% (на 2,44 п. п.). При этом ключевая ставка Банка России на данный момент составляет 9,5%.

Помимо того, по данным платформы, за неделю условия по потребительским ссудам смягчили сразу 11 банков из 20 наиболее крупных в России.

Отметим, индекс кредитов «Финуслуг» рассчитывается с помощью данных о полной стоимости кредитов (ПСК) для населения в 20 крупнейших банках в РФ по размеру розничного кредитного портфеля.