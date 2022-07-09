Зеленогорск, Красноярский край, 9 июля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Прокуратура организовала проверку по факту гибели 15-летнего подростка в Зеленогорске Красноярского края. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Ysia.ru Прокуратура

По предварительным данным, рано утром 8 июля погибший в подъезде дома распивал спиртное с двумя несовершеннолетними девочками и 21-летним молодым человеком.

«В какой-то момент он достал принесенный с собой газовый баллон для портативной газовой плиты и стал вдыхать пары газа. После этого он побежал по лестнице и упал, жители дома вызвали скорую медицинскую помощь», — отметили в прокуратуре.

Прибывшие на место медики провели реанимационные мероприятия, однако это не помогло, подросток скончался на месте.

В рамках проверки сотрудники надзорного ведомства намерены выяснить обстоятельства продажи погибшему газового баллона и спиртных напитков, а также дать оценку действиям сотрудников отдела опеки администрации города.