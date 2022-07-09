Воронеж, 9 июля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Передвижные выставки сообщества отечественных музеев, хранящих наследие Петра Великого, посетили более 280 тысяч человек менее чем за год, заявила заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова ходе торжественного заседания Ассамблеи петровских музеев. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Портрет Петра Великого в доспехах. Жан Марк Натье

Ассамблея петровских музеев России была учреждена осенью 2021 года по инициативе Минкультуры с целью сохранения петровского наследия. Манилова рассказала, что к июлю в ассамблею вошли уже 115 отечественных музеев.

«Создано единое сообщество музеев, хранящих наследие Петра Великого. Это потрясающая возможность для развития федеральных, региональных и муниципальных музеев, а также культурного туризма», — отметила замминистра культуры.

Она добавила, что менее чем за год передвижные выставки ассамблеи прошли в 25 регионах России. Эти мероприятия посетили около 280 тысяч человек.

В ходе заседания Ассамблеи петровских музеев было объявлено об открытии выставок «Пётр Великий» Государственного исторического музея и «Петровские крепости» Государственного музея «Смоленская крепость».