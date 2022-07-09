Бухарест, 9 июля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Из-за сильной жары, установившейся в восточном и северо-восточном регионах Румынии, обмелели десятки участков реки Дунай. Об этом 9 июля со ссылкой на румынское министерство экологии сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Shao Дунай

Согласно официальной информации, критическая ситуация наблюдается в уездах Кэлэраш, Олт и Дол, где на данный момент полностью прекращено судоходство. Местные власти сообщают о срыве программы импорта зерна с Украины.

Напомним, в настоящее время практически на всей территории Румынии наблюдаются самые масштабные за последние 70 лет природные аномалии. Ранее сообщалось о том, что по причине засухи без воды осталось крупнейшее в регионе озеро Мофтину-Мик.