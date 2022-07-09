Лондон, 9 июля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Новым министром образования Британии стала член парламента от консервативной партии страны Андреа Дженкинс. Об этом 9 июля сообщает британское интернет-издание The Independent.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

При этом 48-летний политик известна тем, что 7 июля, в день ухода Бориса Джонсона с поста премьер-министра Британии она показала британцам, пришедшим, чтобы посмотреть на его отставку, средний палец и крикнула: «Подождите и увидите!».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сторонники экс-главы правительства Великобритании Бориса Джонсона пытаются помешать бывшему главе британского минфина Риши Сунак занять пост премьер-министра страны.