Бухарест, , 09:54 — REGNUM В портовом городе Констанца на юго-востоке Румынии представителями местных правоохранительных структур задержано 12 иностранных граждан, подозреваемых в хранении и употреблении наркотических веществ. Об этом 9 июля сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Согласно официальной информации, все указанные задержания были проведены на крупнейшем в Восточной Европе музыкальном фестивале «Neversea». Кроме того, несколько иностранцев и местных жителей были оштрафованы на общую сумму в 4400 леев ($906 тыс.).

Пляжный фестиваль «Neversea» ежегодно проходит в Констанце с 7 по 10 июля. В нем принимают участие сотни румынских и зарубежных коллективов.