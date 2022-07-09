Усть-Канский район, Алтай, 9 июля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В урочище Ойбок Усть-Канского района Республики Алтай стартовали мероприятия в рамках межрегионального праздника алтайского народа Эл Ойын-2022. Желающие могут посмотреть трансляцию в соцсетях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Республики Алтай Праздник алтайского народа Эл Ойын

С утра 9 июля уже состоялись торжественное открытие и театрализованное представление. Сегодня также пройдут состязания по борьбе Кÿреш, конным скачкам, гиревому спорту, метанию булавы, бегу тоҥжаанов, поднятию камня и так далее. Здесь же проходит выставка племенных животных, конкурс аилов.

К вечеру гостей праздника ждут концерт, а также молодёжная программа с фейерверком.

Как сообщало ИА REGNUM, праздник должен был состояться ещё в 2020 году. Однако мероприятия были перенесены сначала на 2021, потом на 2022 год из-за пандемии коронавируса.

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