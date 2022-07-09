Бухарест, , 09:53 — REGNUM Парламент Румынии приступил к рассмотрению нового законопроекта, предусматривающего внесение изменений в местный Кодекс законов о труде (КЗоТ). Об этом 9 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Согласно официальной информации, указанный документ гарантирует предоставление работникам государственных структур дополнительного отпуска в том случае, если национальные или религиозные праздники приходятся на выходные дни. «Подобная практика позволит Румынии сохранить свою самобытность в условиях членства в Евросоюзе», — говорится в заявлении инициаторов нововведения, представителей румынской Социал-демократической партии.

Напомним, система изменения графика рабочих дней была популярна в стране во времена Социалистической Республики Румыния в 1964 — 1989 годах.