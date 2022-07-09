Херсон, 9 июля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Российские силы ПВО запустили над Херсоном несколько ракет. Местные источники сообщают, что в небе над городом видны следы работы систем, слышны звуки взрывов.

Владислав Осипов ИА REGNUM Зенитно-ракетный комплекс ПВО С-400

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Официального подтверждения пока нет.

Накануне российские средства ПВО отразили удар ВСУ по ГЭС в Новой Каховке, сообщил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

«Последствия разрушения такого производственного объекта могли бы стать катастрофическими», — отметил он.