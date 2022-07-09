Вашингтон, , 09:47 — REGNUM Жители Европы быстро меняют своё мнение и проведенный в июне Европейским советом опрос показал, что тех европейцев, кто желает завершения конфликта на Украине, больше, чем желающих победы киевского режима. Об этом говорится в опубликованной 8 июля агентском Bloomberg статье.

Спецоперация России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что налогоплательщикам из Западной Европи и США постепенно надоедает тратить деньги на поддержку Киева в конфликте, победа в котором кажется все более призрачной, при этом у них «чувства и настроения меняются быстрее, чем политика, которую они помогают формировать» (цитата по ИноСМИ).

«Так уж получилось, что простых людей никто в должной мере не проинформировал о серьезных экономических и военных рисках затяжного конфликта с ядерной и сырьевой сверхдержавой», — говорится в публикации.

Также указывается, что на первом этапе спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины стратеги и комментаторы Запада говорили об «экономической слабости» России и не учли, что президент РФ Владимир Путин, в отличие от лидеров Ирана и КНДР, якобы способен «спровоцировать глобальный энергетический и продовольственный кризис».

При этом отмечается, что также на Западе не учли, что Китай и Индия станут скупать российскую нефть, а другие страны не присоединятся к антироссийским санкциям, из-за чего доходы России только увеличатся.

«Рубль не превратился в мусор, как обещал Байден. Напротив, с каждым днем усиливаются страхи перед приближающейся катастрофой даже в самых развитых в экономическом отношении странах. Идущий в Германию российский газопровод на следующей неделе закроют на плановое обслуживание. Если Путин после этого не откроет полностью газовый вентиль, что вполне вероятно, самая сильная экономика Европы погрузится в глубокую рецессию», — уточняется в статье.

Кроме того, добавляется, что из-за массовой безработицы в ФРГ симпатии жителей этой страны к известному своими хамскими выпадами послу Украины Андрею Мельнику слабеют, и также украинский лидер Владимир Зеленский может потерять поддержку среди британцев, так как он поддерживал ушедшего в отставку премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

«Общественное мнение в Европе очень быстро меняется, так как рекордно высокая инфляция порождает страх перед опустошительным экономическим кризисом. В прошлом месяце Европейский совет по международным отношениям провел социологический опрос в десяти европейских странах, который показал, что желающих скорейшего прекращения военного конфликта больше, чем тех, кто хочет покарать Россию», — также говорится в сообщении.

Помимо того, отмечается, что число желающих мира на Украине среди жителей западных стран будет расти, а при ухудшении экономических перспектив большинство из них станет безразличным к судьбе киевского режима.

«Оставить украинцев — это такой же позор и бесчестие, как сдача Афганистана талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но мы должны готовиться к тому, что очередная поспешная и непродуманная интервенция, нашедшая поддержку у политической и медийной элиты, станет хаотичным провалом и навредит тому народу, которому она должна была помочь», — заключается в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент американская нация находится в упадке, чего не было никогда за всю её историю.