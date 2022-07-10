Тбилиси, 10 июля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Американский журнал ForeignPolicy 7 июля опубликовал статью известного британского специалиста по постсоветскому Кавказу Томаса де Ваала под названием «Как Грузия споткнулась на пути в Европу».

MOs810 Флаг ЕС

24 июня, пишет автор, ЕС предложил Украине и Молдавии статус кандидатов, поставив их на путь возможного членства. Грузии также было предложено новое, хотя и меньшее предложение: «перспектива» членства, означающая, что она также будет кандидатом на вступление в клуб ЕС, но только в том случае, если она выполнит определенные условия, такие как приверженность «деолигархизации» государственной системы до конца года. Пять-шесть лет назад это было бы неожиданностью: у Грузии, казалось, был самый ясный путь вперед. Но сегодня поляризованный и возмущенный правящий класс отодвинул страну дальше от вступления в ЕС, чем Украину и Молдавию.

Де Ваал подчёркивает, что все три страны очень бедны, ВВП на душу населения менее половины ВВП самой бедной страны ЕС, Болгарии. У каждой из них есть серьезные проблемы с укоренившейся коррупцией и слабыми демократическими институтами, из-за чего им далеко до стандартов ЕС.

За последние два года правительство «Грузинской мечты» в Тбилиси еще больше отдалило Грузию от европейских норм и бросило вызов ЕС в отношении судебной реформы, проведения местных выборов и того, как оно отнеслось к гей-параду в Тбилиси. Есть опасения, что «Грузинская мечта», находящаяся у власти с 2012 года, хочет превратить страну в однопартийное государство, отмечает автор.

Де Ваал считает, что раньше превозносили как самую прогрессивную из трёх стран, а сейчас она очень деградировала по сравнению с Украиной и Молдавией. «Задиристый» премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили набрасывается на европейских и американских чиновников, когда они осмеливаются критиковать действия его правительства и называет оппозиционных политиков «предателями», «врагами» и «маньяками».

Автор статьи уделяет особое внимание олигарху Бидзине Иванишвили, так как одном из ключевых условий ЕС является «деолигархизация» — устранение чрезмерного влияния корыстных интересов на экономическую, политическую и общественную жизнь страны. Иванишвили, чье личное состояние оценивается в $5,6 млрд долларов, или почти треть ВВП страны, и которого регулярно обвиняют в управлять страной из-за кулис.

Иванишвили — закрытая фигура, которая почти наверняка не находится под контролем общества. Де Ваал считает, что хотя он зарабатывал деньги в России в 1990-е годы, мало что указывает на то, что он сотрудничает с путинским режимом — его партия, в конце концов, подписала Соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году и придерживается политики несоблюдения дипломатические отношения с Россией после войны 2008 года.

По мнению автора, проблема заключается в том, что большая часть грузинской првящей элиты имеет отношение к Иванишвили, и многие из них работали на него лично. Совпадение его деловых интересов с интересами грузинского государства становится все более размытым. Многие в Грузии обеспокоены тем, что их страна подвергается «захвату государства» — процессу, в ходе которого небольшая группа подчиняет государство своим собственным коммерческим интересам.

Де Ваал считает, что основная грузинская оппозиция, особенно бывшая правящая партия «Единое национальное движение», возглавляемая ныне находящимся в заключении экс-президентом Михаилом Саакашвили, также мало что предлагает общественности, кроме гневной риторики и осуждения правительства. Опросы показывают, что лишь около 10% грузинских избирателей близко отождествляют себя с партией Саакашвили.

Автор обращает внимание на то, что опросы общественного мнения постоянно показывают, что грузинское общество хочет быть частью Европы, даже если его понимание того, что это значит, может быть довольно наивным. Согласно недавнему опросу, 82% поддержали вступление в ЕС — это даже больше, чем в Молдавии и на Украине.

По мнению де Ваала, решение ЕС по Грузии, учитывая медлительность грузинского правительства, вероятно, является правильным. Но оно является рискованным, так как грузины могут разочароваться, если получат известия о том, что они больше не нужны ЕС. Геополитическая обстановка по-прежнему нестабильна, и некоторые опасаются, что Россия попытается воспользоваться неполной поддержкой Брюсселя кандидатуры Грузии.