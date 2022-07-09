Луганск, , 09:43 — REGNUM ВСУ обстреляли Ирмино в ЛНР из РСЗО HIMARS. Об этом 9 июля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО HIMARS U. S. Department of Defense

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 05.30 с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Ирмино с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)», — отмечается в сообщении.

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