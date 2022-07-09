Москва, 9 июля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Определенные продукты способствуют ускоренному старению, предупредила врач-диетолог Елена Тихомирова в интервью «Прайм».

Pixabay.com Сладости

Так, она рекомендовала избегать сладостей, так как они быстро поступают в кровь и создают скачки уровня инсулина, что неблагоприятно сказывается на организме. Также старению способствуют соленые продукты и алкоголь — они вызывают отечность. Приостановить старение, по мнению диетолога, можно, если соблюдать правильное питание, регулярно заниматься физической нагрузкой, пить много воды, полноценно спать.

Между тем врач-терапевт, диетолог Екатерина Кривцова рассказала, что на базовых продуктах, которые составляют большую часть рациона, экономить не стоит.

Базовые продукты должны быть высокого качества — лучше отдать предпочтение продуктам с коротким сроком хранения, а также отказаться от полуфабрикатов и покупать хлеб грубого помола.