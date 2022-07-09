Рыбинский район, Красноярский край, , 09:38 — REGNUM В Рыбинском районе Красноярского края правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с участием двух большегрузов. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП в Красноярском крае УГИБДД по Красноярскому краю

По предварительным данным, вечером 7 июля на трассе Р-255 «Сибирь» 25-летний водитель грузового автомобиля Mercedes с гружённым полуприцепом, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком с полуприцепом. В результате 44-летний водитель последнего погиб.

«В ходе выяснения обстоятельств происшествия, сотрудниками ГИБДД установлено, что 25-летний водитель, выехавший на встречную полосу, нарушил режим труда и отдыха. Время в пути водителя до момента совершения ДТП составило более 12 часов», — отметили в ведомстве.

По факту происшествия организована доследственная проверка.