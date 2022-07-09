Ижевск, 9 июля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. 7-летняя девочка получила переломы ног, скатившись с надувного батута, передает 9 июля Следственное управление СК РФ по Удмуртской республике.

Katrina_S Батут

6 июля ребенок играл в поселке Кез на детской площадке в сопровождении бабушки. В какой-то момент девочка забралась на батут, установленный местным индивидуальным предпринимателем. В результате неудачного приземления она сломала ноги. Ребенку оказали медпомощь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что полуторагодовалого мальчика из посёлка Первомайское Ленинградской области был госпитализировали в медучреждение с химическим ожогом пищевода.