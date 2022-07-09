Кызыл, , 09:28 — REGNUM Военнослужащие из 55-й отдельной мотострелковой бригады из Тувы, участвующие в специальной военной операции, смогли поговорить с родными по телемосту. Об этом рассказал глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телемост участников СВО с родными в Кызыле Телеграмм-канал Владислава Ховалыга

Телемост, по его словам, был организован на территории военной части.

«Наши военные, участвующие в специальной военной операции, смогли увидеться и пообщаться с родными, услышать родное сердцу звучание хоомея», — написал он в своём телеграмм-канале.