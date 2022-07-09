Москва, 9 июля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Представленные на презентации компьютерные изображения модельного ряда автомобилей «Москвич» являются только возможным примером облика будущих автомобилей. Об этом сообщили представители «КамАЗа» агентству ТАСС.

Лев Шепелев. Конвеер завода «Москвич»

6 июля правительство Москвы и ПАО «КамАЗ» на автозаводе «Москвич» подписали соглашение о производстве отечественного электромобиля и сотрудничестве в области развития легкового транспорта. На церемонии подписания были показаны компьютерные изображения возможного модельного ряда будущих электромобилей. Эксперты обратили внимание на то, что представленные автомобили похожи на модели китайской компании JAC и ее суббренда Sehol.

«Не подтверждаем, что на представленной презентации показан реальный будущий облик автомобиля. Это был возможный пример того, как могут выглядеть автомобили», — прокомментировали представители «КамАЗа».

Заводом «Москвич» с 2014 года владел французский концерн Renault. Весной 2022 года корпорация объявила об уходе из России на фоне санкций правительства ЕС. Завод «Москвич» был передан правительству города, которое планирует запустить производство на предприятии в сотрудничестве с ПАО «КамАЗ».

В июле мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что завод «Москвич» должен заработать до конца 2022 года. К этому времени предприятие планирует выпустить около 600 автомобилей.