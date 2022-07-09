Красноярск, , 09:26 — REGNUM В Красноярском крае на территории регионального центра патриотического воспитания «Юнармия» стартовала смена военно-патриотического центра «Вымпел-Красноярье», в состав которой вошли 150 курсантов военно-патриотических клубов региона и соседней Хакасии. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) на сайте Минобороны РФ.

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Продолжительность смены составляет шесть дней, в ходе которых подростки пройдут курс военно-прикладных и теоретических занятий, а также примут участие в мероприятиях различной направленности.

пресс-служба ЦВО «Ребята будут изучать основы военной, туристской и горно-штурмовой подготовок, отрабатывать навыки оказания первой помощи, участвовать в спортивно-оздоровительных и тренинговых программах, посещать уроки краеведения и живой истории».

Смена была организована при поддержке краевого Дома офицеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске в рамках патриотического автомарша «Юнармия — Zа Мир без фашизма. Север — Юг.2022» на Монументе Славы развернули копию Знамени Победы.

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