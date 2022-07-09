Москва, , 09:22 — REGNUM Свои поздравления российским мусульманам с одним из главных для них праздником — Курбан-байрам — направил президент России Владимир Путин. Текст поздравления 9 июля обнародован на сайте Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Знаменующий завершение паломничества к древним исламским святыням, Курбан-байрам несёт в себе глубокий нравственный, духовный смысл, служит единению людей, сбережению непреходящих ценностей любви, добра и милосердия», — говорится в поздравлении.

Также глава Российского государства назвал отрадным то, что община российских мусульман принимает активное участие в жизни страны, уделяя «неустанное внимание реализации масштабных благотворительных, образовательных, просветительских инициатив, воспитанию подрастающего поколения в уважении к традициям и обычаям предков».

Кроме того, Путин отметил, что деятельность мусульманской общины РФ является очень важной для того, чтобы поддерживать межнациональный мир и согласие в российском обществе, и пожелал российским мусульманам здоровья, успехов, счастья и благоденствия.

Отметим, 9 июля мусульмане отмечают один из двух главных праздников ислама — Ид аль-Адха (Курбан-байрам) — праздник жертвоприношения, знаменующий окончание паломничества к священным местам ислама в Саудовской Аравии (хаджа).