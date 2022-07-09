Томск, 9 июля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Томске электросамокатчик сбил семилетнего ребёнка на тротуаре. Инцидент произошёл на проспекте Ленина днём 30 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

Электросамокат

Отец ребёнка обратился в полицию 1 июля. Полицейские разыскали подозреваемого, которым оказался 24-летний горожанин. По предварительным данным, компания молодых людей каталась по улицам города на арендованных эектросамокатах.

На тротуаре один из них не заметил ребёнка, гулявшего вместе с отцом, и сбил его. Однако мальчик, находясь в шоковом состоянии, рассказал, что боли не чувствует, после чего фигурант уехал.

«Позже состояние ребёнка ухудшилось, и родители вместе с пострадавшим обратились за помощью в медчреждение, где врачи диагностировали у него множественные переломы. Судебная экспертиза показала, что травмы, полученные мальчиком, относятся к категории тяжкого вреда здоровью», — отметили в ведомстве.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело за «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».