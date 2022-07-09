Мехико, 9 июля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал «аморальной» политику властей американского штата Техас в отношении мигрантов. Об этом мексиканский лидер заявил 8 июля на пресс-конференции.

Lopezobrador.org Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Речь идет о приказе техасского губернатора Грега Эбботта «задерживать» мигрантов и доставлять их в приграничные пункты для выдворения в Мексику. Обрадор призвал избирателей мексиканского происхождения в США не голосовать за «антииммигрантских» кандидатов, к каким отнес и главу штата, а также бойкотировать их партию.

Кроме того, президент считает, что действия и риторика, подобные тем, что позволяет себе Эбботт, являются попытками вызвать поддержку населения в преддверии ноябрьских выборов в американский Конгресс.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля телеканал Fox News передал о том, что шерифы некоторых округов Техаса жалуются на «вторжение» мигрантов в регион и требуют дополнительных ресурсов для борьбы с миграционным потоком.