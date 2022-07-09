Донецк, , 09:16 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 38 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 218 единиц боеприпасов. Об этом 9 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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Также за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ на территории ДНР погибли три человека и еще 17 мирных жителей получили ранения.

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