Дублин, 9 июля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. С призывом к регуляторам Евросоюза о блокировке социальных сетей американской компании Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обратилась ирландская Комиссия по защите данных (Data Protection Commission, DPC). Об этом 8 июля сообщило издание Independent.

TheDigitalWay Блокировка

Согласно постановлению ирландского надзорного органа, названная американская компания не имеет права передавать в США данные о пользователях из Европы.

При этом, если регуляторы ЕС будут согласны с таким решением, в Европе уже летом 2022 года могут быть заблокированы соцсети, которые принадлежат указанной компании из США.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года Тверской суд Москвы признал названную американскую компанию экстремистской и запретил по иску Генпрокуратуры принадлежащие ей соцсети в России.