Каргасокский район, Томская область, 9 июля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В Каргасокском районе Томской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика, утонувшего в реке Обь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Leninsk-kuznetskiy.frant.me Тонущий человек

По предварительным данным, днём 7 июля четверо школьников пошли на берег реки Тымка, не сообщив об этом родителям. Во время купания один из них начал тонуть.

«Решив спасти товарища, погибший поплыл к нему, но обоих стало сносить течением в сторону реки Обь. Остальным несовершеннолетним удалось вытащить из реки товарища погибшего, однако потерпевшего спасти не удалось», — отметили в ведомстве.

Тело ребёнка к настоящему времени не найдено, ведутся поиски. Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности».