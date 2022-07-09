Пермь, , 09:09 — REGNUM В Перми вступил в силу приговор руководителю проектного офиса организации, которая занималась строительством зоопарка. Об этом сообщает пресс-служба крайпрокуратуры.

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Гражданин был осуждён в феврале. Ленинский райсуд города признал его виновным в мошенничестве и назначил ему четыре года колонии, обязав также уплатить штраф в размере 900 тыс. рублей.

Также был удовлетворён иск прокуратуры о возмещении причинённого ущерба. Всего от действий преступной группы бюджет понёс ущерб в размере более 353 млн рублей.

Уголовное дело в отношении подсудимого рассматривалось отдельно, так как он заключил досудебное соглашение. Тем не менее его защита подала апелляцию на приговор. Однако краевой суд оставил его без изменения.