Донецк, , 09:06 — REGNUM Союзные силы выбили подразделения ВСУ из укрепрайона под Северском в ДНР, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.

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«Н.п. Григорьевка наши подразделения взяли. Был очень большой укрепрайон, но наши подразделения его взяли. Выбили оттуда укронацистов», — передает его слова ТАСС. Военные ВСУ в ходе столкновения понесли значительные потери, добавил он.

Ранее союзные силы уничтожили под Северском колонну с грузинскими наемниками. В колонне были десятки машин: пикапы с вооружением и личные авто боевиков с вещами и награбленным имуществом.

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