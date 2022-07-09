Заиграевский район, Бурятия, , 09:02 — REGNUM В Бурятии сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого пострадали трое подростков. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

Горящий автомобиль Jason Bolonski

Предварительно установлено, что около 4 часов утра 9 июля несовершеннолетний водитель автомобиля Kia без водительских прав, на трассе возле села Ацагат не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина опрокинулась.

«В результате ДТП произошло возгорание, транспортное средство уничтожено огнем. Водитель и 2 пассажира (2007 года рождения) с травмами доставлены в медицинское учреждение», — отметили в ведомстве.