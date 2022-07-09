Бийск, Алтайский край, 9 июля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю 9 июля сообщило подробности серьёзного пожара, случившегося накануне вечером в Бийске по ул. Ломоносова в многоквартирном жилом доме.

МЧС Пожар в Бийске

По прибытию первых подразделений пожарно-спасательного гарнизона был виден дым из окна квартиры на четвёртом этаже пятиэтажного дома. Пожар оперативно локализован на площади около 15 кв. м. Для ликвидации пожара было привлечено 18 человек личного состава, 5 единиц техники.

В ходе тушения звеньями газодымозащитной службы спасено 12 человек, в том числе два ребенка, эвакуированы пятеро человек. Пострадавших нет.

Всего за минувшие сутки, 8 июля, в Алтайском крае ликвидировано 13 пожаров, 2 из них — в жилом секторе.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля в многоквартирном жилом доме по ул. Северо-Западная в Барнауле. Звеньями газодымозащитной службы по лестничным маршам из опасной зоны выведены 10 человек. Пострадавших нет.

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