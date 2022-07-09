Москва, , 08:58 — REGNUM Сотрудники СБУ и бойцы нацбатальона «Цунами» прибыли в Николаев, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

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По его словам, силовики направлены в город для проведения карательных рейдов в отношении пророссийски настроенных граждан.

«Они полностью повторяют методы, применявшиеся нацистами на оккупированных территориях в период Великой Отечественной войны», — добавил он.

Также Мизинцев сообщил, что сотрудники Главного управления разведки минобороны Украины в массе своей имеют судимости по уголовным статьям и «красочное криминальное прошлое». Так, украинские разведслужбы наполнены наркоторговцами, квартирными ворами, грабителями, насильниками.

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