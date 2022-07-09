Киев, , 08:56 — REGNUM Произведенный в Турции беспилотный летательный аппарат турецкого производства Bayraktar получила от Литвы Украина, 8 июля сообщил в своем микроблоге глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Bayraktar (сс) Bayhaluk

Он поблагодарил литовскую сторону и турецкую компанию Baykar Makina за указанное вооружение. В Литву Bayraktar доставили еще 4 июля. Литовские власти изначально хотели приобрести его за счет средств жителей республики, которые собрали около €6 млн.

Однако производитель беспилотника отказался от денег и передал Bayraktar Литве на безвозмездной основе. При этом Вильнюс все же использовал €1,6 млн на закупку вооружения для аппарата перед отправкой его в Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня Baykar Makina объявила о том, что бесплатно передаст Украине три беспилотника Bayraktar TB2.

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