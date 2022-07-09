Луганск, , 08:53 — REGNUM Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своем телеграм-канале поделился некоторыми впечатлениями от посещения Луганска. Говорит, что восхищён работой своих коллег и силой духа местного населения:

Александр Мясников Dmitry Rozhkov

«Республика живет. Луганск — цветущий город, люди смеются и улыбаются, красивые девушки, розы, чистота. Не таким ожидал увидеть прифронтовой и часто обстреливаемый город! В госпитале сразу видишь, что не так все радужно: бабушка с минно-взрывной травмой — где? когда? Ответ: вчера вечером в таком-то районе. Очень много в палатах именно гражданского населения с тяжелыми травмами, полученных после обстрелов. Врачи в республиканской больнице - профессиональны и преданы делу.

Мы приехали с командой врачей из моей больницы (в ЛДНР вообще много врачей приезжают помогать и из Москвы и Питера и Рязани — со всей России!), так все мои говорят про местных медиков — «какие они молодцы!» Лечат и гражданских и своих военнослужащих. И не только своих… Я видел пленных солдат ВСУ, которые поступили с тяжелейшими ранениями и их доктора вытащили буквально с того света! После шока, обескровленных, потом сепсис, череда сложнейших операций- на выходе: жить будет! Профессиональный и человеческий долг местные врачи выполняют на высшем уровне!».

Напомним, российские войска уже пятый месяц продолжают спецоперацию на Украине, тесня украинских боевиков и наёмников, воюющих за спинами мирного населения. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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