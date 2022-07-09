Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Грузовой американский корабль Cargo Dragon отправится к Международной космической станции 15 июля. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Космический грузовик Dragon Mks-online.ru

Первоначально в США планировали провести старт этой миссии в начале июня. Дата запуска несколько раз переносилась из-за технических проблем. В частности, сообщалось о выявлении повышенного уровня концентрации паров монометилгидразина в изолированной части двигателя во время заправки корабля топливом.

В качестве новой даты запуска установлено 14 июля в 20:44 по времени Восточного побережья США (15 июля 03:44 мск). Cargo Dragon доставит на МКС около 3 тонн грузов, включая материалы для обеспечения жизнедеятельности станции, а также оборудование для научных исследований.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июня к Международной космической станции стартовал российский грузовой корабль «Прогресс МС-20». Полёт прошёл по сверхбыстрой схеме — корабль достиг станции за три с половиной часа.

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