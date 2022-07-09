Амстердам, 9 июля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Нидерландские фермеры провели протестную акцию, в ходе которой составили из своих тракторов фразу: «Help. No farmers, no food» («Помогите. Нет фермеров, нет еды»). Видеозапись акции 8 июля появилась в интернете.

Lenobl.ru Трактора в полях

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как порядка 200 тракторов с включенными световыми приборами составлены в поле в названную фразу, протестуя против разорительных экологических мер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что средства военного назначения на общую сумму в размере €172 млн были переданы Украине правительством Нидерландов.