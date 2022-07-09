Санкт-Петербург, , 08:44 — REGNUM Полуторагодовалого мальчика из посёлка Первомайское Ленинградской области госпитализировали в медучреждение с химическим ожогом пищевода, передают «Известия 78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По словам родственников ребенка, мальчик остался один на кухне на несколько минут, добрался до бутылки с жидкостью для чистки плиты и успел сделать несколько глотков. Бабушка и мать обратились в скорую помощь. В больнице у ребенка диагностировали химический ожог пищевода, он находится в хирургическом отделении в состоянии средней степени тяжести.

Проверку случившегося проводят правоохранители, семья характеризуется как благополучная.