Полуторагодовалый ребенок получил ожог пищевода, выпив чистящее средство
Санкт-Петербург, 9 июля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Полуторагодовалого мальчика из посёлка Первомайское Ленинградской области госпитализировали в медучреждение с химическим ожогом пищевода, передают «Известия 78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Кухня
По словам родственников ребенка, мальчик остался один на кухне на несколько минут, добрался до бутылки с жидкостью для чистки плиты и успел сделать несколько глотков. Бабушка и мать обратились в скорую помощь. В больнице у ребенка диагностировали химический ожог пищевода, он находится в хирургическом отделении в состоянии средней степени тяжести.
Проверку случившегося проводят правоохранители, семья характеризуется как благополучная.