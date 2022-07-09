Лас-Вегас, США, 9 июля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. На данный момент американская нация находится в упадке, чего не было никогда за всю её историю. Об этом 9 июля заявил бывший президент США Дональд Трамп в ходе митинга в Лас-Вегасе.

Lj-top.ru Трамп

«Мы нация в упадке, никогда такого не было. Нашу страну поставили на колени, унизили перед миром, ослабили. Мы осмеливаемся читать лекции другим людям и странам об их демократиях, пока улицы заливает кровью невинных жертв преступлений», — сказал он.

Также Трамп отметил, что у американского народа не будет страны, если он быстро не остановит это «разрастающееся варварство».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский сенатор Алексей Пушков написал, что страны Запада на глазах перерождаются и описанное русским писателем Евгением Замятиным в романе-антиутопии «Мы» (1920) и британским писателем Джорджем Оруэллом в его романе-антиутопии «1984» (1949) будущее уже фактически стало настоящим.