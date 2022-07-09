Чита, 9 июля 2022, 08:39 — REGNUM В Забайкалье штаб поисков мотоциклиста Романа Куркина, пропавшего неделю назад в районе Дворцов, запросил усиленной помощи добровольцев на 9–10 июля. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что на поиски направлены специалисты Росгвардии, Забайкалпожспаса и МЧС, а также попросил забайкальцев помочь.

Мотоциклист Роман Куркин
Мотоциклист Роман Куркин
Мэрия Читы

«Сегодня провёл совещание по организации поисков, приняли решение усилить уже действующие поисковые группы. На поиски направлены сотрудники Росгвардии, Забайкалпожспас и МЧС. Также к поискам подключили вертолёт Росгвардии. Однако, необходимо много людей, нужны добровольцы: желательно подготовленные физически мужчины, хорошо ориентирующиеся на местности, экипированные для работы на болотистой местности и под дождём. Желательно иметь рацию и запас продуктов на сутки», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Северной Осетии произошел несчастный случай на воде. Упала в реку 30-летняя женщина. Её поиски ведутся уже четвертые сутки.

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