Чита, 9 июля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Забайкалье штаб поисков мотоциклиста Романа Куркина, пропавшего неделю назад в районе Дворцов, запросил усиленной помощи добровольцев на 9–10 июля. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что на поиски направлены специалисты Росгвардии, Забайкалпожспаса и МЧС, а также попросил забайкальцев помочь.

Мэрия Читы Мотоциклист Роман Куркин

«Сегодня провёл совещание по организации поисков, приняли решение усилить уже действующие поисковые группы. На поиски направлены сотрудники Росгвардии, Забайкалпожспас и МЧС. Также к поискам подключили вертолёт Росгвардии. Однако, необходимо много людей, нужны добровольцы: желательно подготовленные физически мужчины, хорошо ориентирующиеся на местности, экипированные для работы на болотистой местности и под дождём. Желательно иметь рацию и запас продуктов на сутки», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Северной Осетии произошел несчастный случай на воде. Упала в реку 30-летняя женщина. Её поиски ведутся уже четвертые сутки.

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